Депутат Татарстана о питании в школах: «Этим свиней даже кормить нельзя»

Депутат Госсовета РТ, гендиректор ЗАО «Кулон» Альберт Фахрутдинов возмутился тем, как кормят в республике школьников. По его словам, много нареканий в системе закупок.

«Чем кормят детей — это ужас какой-то. Этим свиней кормить даже нельзя. Я дошел до того, что сказал: это мясо выбрасывайте собакам, берите мясо у нас, бесплатно кормите детей»,— цитирует депутата «Коммерсантъ».

Напомним, из-за отравления 25 школьников в Актанышском районе Роспотребнадзор провел проверку и выявил нарушения в деятельности поставщика продуктов ООО «Граф плюс». Подробности — в материале «Реального времени».