Роспотребнадзор выявил нарушения в продукции поставщика продуктов в школы Актаныша

Роспотребнадзор по итогам проверки из-за отравления 25 школьников в Актанышском районе выявил нарушения в деятельности поставщика продуктов ООО «Граф плюс», а также работников самой школы.



«Фактором передачи кишечной инфекции среди детей школы послужили пищевые продукты, приготовленные с нарушениями технологии обработки сырья и приготовления полуфабрикатов (в ООО «Граф плюс») и технологии приготовления готовых блюд (в школе)», — говорится в сообщении Управления Роспотребнадзора по Татарстану.

Отмечается, что сотрудники предприятий не соблюдали правила личной гигиены, правила обработки посуды и инвентаря и санитарно-дезинфекционного режима.

Напомним, ООО «Граф плюс» обслуживает более десятка детсадов, школ и больниц не только в своем районе, но и в соседних Тукаевском и Муслюмовском. И, судя по информации из открытых источников, заработала на госзакупках 42,2 млн рублей. После отравления родители учеников собрали 305 подписей, чтобы отказаться от услуг данного поставщика и вернуть в школу своих поваров. Подробности — в материале «Реального времени».

