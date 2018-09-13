ПФР дополнительно выделят более 1,5 триллиона рублей в рамках пенсионной реформы

В бюджет Пенсионного фонда (ПФР) планируется дополнительно направить более 1,5 трлн рублей в рамках пенсионной реформы.



«Из федерального бюджета дополнительно в ПФР будет выделено более 1,5 трлн рублей для реализации тех вопросов, про которые говорил президент»,— приводит слова Макарова «Коммерсантъ».

По его словам, депутаты опасались, что предложения президента потребуют урезать финансирование национальных проектов. Но этого не произойдет.

«Денежные средства, которые выделяются на реализацию поправок президента,— это абсолютно самостоятельные средства»,— отметил он.

Ранее президент России Владимир Путин внес в Госдуму РФ поправки к законопроекту о повышении пенсионного возраста.