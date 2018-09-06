Путин внес в Госдуму РФ поправки к пенсионной реформе

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму РФ поправки к законопроекту о повышении пенсионного возраста.

«Как вы знаете, Владимир Владимирович поддержал инициативы „Единой России", а также внес свои крайне важные для наших граждан предложения. Сегодня президентские поправки официально поступили в Госдуму» — цитирует "РИА Новости" секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака.

По его словам, поправки предусматривают досрочное установление страховой пенсии (за 2 года до достижения пенсионного возраста) гражданам с большим трудовым стажем: 42 года для мужчин и 37 лет для женщин. Также сохраняются сроки назначения накопительной пенсии (с 60 и 55 лет) тем гражданам, которые участвовали в ее формировании, передает ТАСС.

Отметим, что «Единая Россия» в законопроекте также предложила направлять средства, изъятые в рамках дел о коррупции, в Пенсионный фонд.