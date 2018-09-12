«Салават Юлаев» обыграл «Торпедо» со счетом 4:3
«Салават Юлаев» обыграл нижегородское «Торпедо» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Матч проходил в Уфе и завершился со счетом 4:3. В составе гостей отличились Патрис Кормье, Юрий Сергиенко, Владимир Галузин и Эндрю Кэлоф. У «Салавата Юлаева» дубль реализовал Вячеслав Солодухин, голы также забили Дмитрий Кугрышев и Антон Бурдасов.
Ранее «Салават Юлаев» обыграл питерский СКА со счетом 4:1СпортХоккей Башкортостан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым