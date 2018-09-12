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«Салават Юлаев» обыграл «Торпедо» со счетом 4:3

19:24, 12.09.2018
«Салават Юлаев» обыграл «Торпедо» со счетом 4:3
Фото: hcsalavat.ru

«Салават Юлаев» обыграл нижегородское «Торпедо» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Матч проходил в Уфе и завершился со счетом 4:3. В составе гостей отличились Патрис Кормье, Юрий Сергиенко, Владимир Галузин и Эндрю Кэлоф. У «Салавата Юлаева» дубль реализовал Вячеслав Солодухин, голы также забили Дмитрий Кугрышев и Антон Бурдасов.

Ранее «Салават Юлаев» обыграл питерский СКА со счетом 4:1

СпортХоккей Башкортостан
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