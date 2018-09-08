Новости спорта

20:00 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

«Салават Юлаев» обыграл СКА со счетом 4:1

19:23, 08.09.2018
«Салават Юлаев» обыграл СКА со счетом 4:1
Фото: hcsalavat.ru

«Салават Юлаев» обыграл питерский СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 4:1 в пользу уфимцев. В составе СКА отличился Николай Прохоркин. У «Салавата Юлаева» точными бросками отметились Дмитрий Кугрышев и Филип Ларсен, дубль оформил Антон Бурдасов.

В следующем матче уфимцы 12 сентября дома сыграют с гостями из нижегородского «Торпедо».

Накануне казанский «Ак Барс» в напряженной борьбе обыграл казахстанский «Барыс» со счетом 4:3.

СпортХоккей Башкортостан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты