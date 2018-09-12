Песошин открыл в Новошешминске отремонтированное здание районного суда

Сегодня премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин принял участие в открытии капитально отремонтированного здания Новошешминского районного суда.

Премьер-министр РТ поздравил новошешминцев с появлением современного здания суда и выразил уверенность в том, что здесь коллектив суда в полной мере сможет обеспечить открытость и доступность правосудия.

В свою очередь, глава Новошешминского муниципального района Вячеслав Козлов поблагодарил руководство республики за внимание к развитию района.



После этого Песошин и сопровождающие его лица осмотрели здание, кабинеты судей, зал и другие помещения, в том числе конвойные комнаты, передает пресс-служба президента РТ.

Отметим, что на капитальный ремонт здания было выделено 17,5 млн. рублей.

Напомним, что в августе президент РТ Рустам Минниханов открыл новые здания судов в Нижнекамске и Набережных Челнах.