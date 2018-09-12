Песошин открыл в Новошешминске отремонтированное здание районного суда
Сегодня премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин принял участие в открытии капитально отремонтированного здания Новошешминского районного суда.
Премьер-министр РТ поздравил новошешминцев с появлением современного здания суда и выразил уверенность в том, что здесь коллектив суда в полной мере сможет обеспечить открытость и доступность правосудия.
В свою очередь, глава Новошешминского муниципального района Вячеслав Козлов поблагодарил руководство республики за внимание к развитию района.
После этого Песошин и сопровождающие его лица осмотрели здание, кабинеты судей, зал и другие помещения, в том числе конвойные комнаты, передает пресс-служба президента РТ.
Отметим, что на капитальный ремонт здания было выделено 17,5 млн. рублей.
Напомним, что в августе президент РТ Рустам Минниханов открыл новые здания судов в Нижнекамске и Набережных Челнах.ОбществоВласть Татарстан
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