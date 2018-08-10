Минниханов открыл новые здания судов в Нижнекамске и Набережных Челнах

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов сегодня принял участие в открытии новых зданий судов в Нижнекамске и Набережных Челнах. Об этом сообщили в пресс-службе президента РТ.

Новое здание суда в Челнах находится на улице 40 лет Победы, напротив гендирекции КАМАЗа. В Нижнекамске суд разместился по адресу проспект Вахитова, 24.



«Наша судебная система, включая и федеральный, и арбитражный, и мировые суды, должна соответствовать тем задачам, которые ставятся президентом России. И чтобы выполнять их, необходимо создавать достойные условия», — заявил на открытии Рустам Минниханов.



Отметим также, что зампред Верховного суда РТ Максим Беляев во время открытия суда в Набережных Челнах получил от президента республики звание и знак заслуженного юриста.