РСА об исках о заниженных ценах за ремонт: «Тема раздувается искусственно»

В Российском союзе автостраховщиков полагают, что тема с исками автомобилистов после решения Верховного суда РФ о заниженных ценах на ремонт раздувается искусственно.

«Обращаем Ваше внимание, что никаких решений Верховного суда о пересчете конкретных выплат страхового возмещения в связи с предписанием УФАС по Республике Татарстан не существует. Пока есть отдельные иски с требованием пересмотреть размер возмещения, и эти иски носят единичный характер. Мы предполагаем, что эти иски являются инициативой автоюристов», — говорится в ответе на запрос «Реального времени».

В союзе опросили крупных страховщиков и выяснили, что по всему страховому рынку таких исков немного.

«Говорить об их влиянии на страховой рынок, на наш взгляд, не представляется возможным. Мы провели опрос ведущих страховщиков на предмет наличия подобных исков, по его результатам стало очевидно, что к крупнейшим компаниям таких исков не поступало, по всему страховому рынку таких исков единицы. Таким образом, тема раздувается искусственно», — пояснили в пресс-службе РСА.

Напомним, что о предстоящем возможном вале исков после решения ВС сообщили «Ведомости». Подробности спора между УФАС по РТ и РСА — в материале «Реального времени».