Матвиенко предложила операторам передавать данные о местонахождении людей без решения суда

В Госдуму РФ сегодня могут внести законопроект, который позволит, в случае принятия, получать данные о местонахождения человека без решения суда.

Авторы проекта, возглавляемые спикером СФ Валентиной Матвиенко, заявили, что это позволит быстрее находить пропавших людей. Для этого необходимо будет получить только разрешение от одного из руководителей органов МВД.

В то же время эксперты выразили опасение, что сотрудники полиции будут злоупотреблять правом. Однако, по их словам, это не должно являться причиной для отказа от законопроекта, так как в некоторых случаях поиска людей счет идет «на часы», передает «Коммерсантъ».

Напомним, с 1 июля начали действовать положения «закона Яровой», по которым оператор должен хранить переписку и записи разговоров пользователей в течение полугода. Позже стало известно, что операторы связи не могут легально исполнить эти требования из-за отсутствия сертифицированного оборудования.