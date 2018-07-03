В Россвязи заявили об отсутствии оборудования для исполнения закона Яровой

Операторы связи не могут легально исполнить требования закона Яровой о хранении записей разговоров и сообщений абонентов из-за отсутствия сертифицированного оборудования.



Использование несертифицированных устройств может привести к административной ответственности. При этом в системе сертификации в области связи пока отсутствуют сертификаты соответствия на «технические средства накопления голосовой информации для оперативно-разыскных мероприятий», сообщает «Коммерсант».

В Минкомсвязи отметили, что производить такое оборудование могут лишь семь компаний, а право тестировать его есть только у испытательного центра сертификации и метрологии Центрального научно-исследовательского института связи. При этом выдавать сертификаты центр не может.

Напомним, положения закона, обязывающие операторов в течение полугода хранить сведения о переписке и разговорах пользователей, начали действовать 1 июля.