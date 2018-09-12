В Пермском крае сменился начальник регионального управления Минюста РФ
Начальником управления Минюста РФ по Пермскому краю стала Ирина Дядичева. Нового руководителя представил глава региона Максим Решетников на заседании краевого правительства.
По словам губернатора, одним из ключевых направлений краевого Минюста станет регистрация уставов городских округов. Предыдущий руководитель управления Юлия Андрианова останется работать в ведомстве, возглавив отдел по работе с НКО, пишет «Коммерсант».
Напомним, ранее стало известно, что экс-министр культуры Пермского края стал директором школы.ОбществоВласть
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым