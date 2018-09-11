УФАС выявило признаки нарушений в реализации проекта модернизации трамваев в Перми

УФАС по Пермскому краю выдало предостережения главе Перми Дмитрию Самойлову и региональному министру строительства и архитектуры Михаилу Сюткину. Ведомство выявило признаки нарушения антимонопольного законодательства в рамках готовящегося проекта обновления городского электротранспорта.

Добавим, ранее краевое правительство и администрация Перми заключили договор с ООО «ПК Транспортные системы» о бесплатной доставке трамвая нового поколения City Star для его «обкатки». Планируется, что в город поставят 25 таких трамваев. Также в соответствии с соглашением компания начнет разработку в Перми уникальной технологии автономного трамвайного движения без использования контактной сети.

Антимонопольное ведомство считает, что в данной ситуации имеются все признаки нарушения Закона о защите конкуренции.

«Тестовый вагон предоставлен бесплатно, но в соглашении ничего не сказано о том, кто его будет настраивать, обслуживать. И главное: если опытная эксплуатация окажется удовлетворительной, то нельзя просто взять и закупить 25 вагонов. Это будет необоснованное создание преимущественных условий конкретному поставщику, что противоречит закону о защите конкуренции. Должна быть организована закупка с возможностью поставки эквивалентной техники, и победителя могут определить только конкурентные торги», — приводит «Коммерсант» слова начальника отдела контроля органов власти и процедур торгов Управления ФАС по Пермскому краю Анастасии Беловой.

Напомним, в августе ФАС подала в суд на «Тинькофф мобайл» из-за рекламы услуг «по всей России» без Крыма.