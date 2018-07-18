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В Перми осенью на линию выйдет трамвай нового поколения

09:47, 18.07.2018
В Перми осенью на линию выйдет трамвай нового поколения
Фото: permkrai.ru

В Перми начнет в тестовом режиме работать низкопольный трамвай нового поколения City Star.

Соглашение о сотрудничестве заключила администрация города с ООО «ПК Транспортные системы». В рамках проекта будет реализована разработка новой транспортной модели краевой столицы, в том числе и внедрение современных трамваев City Star, которые могут ездить без электросетей — на аккумуляторах.

Кроме того, в трамвае есть кондиционеры для пассажиров и водителя, низкий пол для посадки маломобильных пассажиров, рассказали в пресс-службе администрации губернатора Пермского края.

Новые трамваи обладают тихим и плавным ходом, оснащены системой кондиционирования пассажирского салона и кабины водителя. Трамвай может разгоняться до 75 км в час, вместимость — до 180 пассажиров. Срок службы модели — 30 лет.

Тестовый вагон приедет в Пермь в октябре.

Напомним, ранее стало известно, что власти Нижнего Новгорода закупят 330 автобусов.

ОбществоИнфраструктура
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