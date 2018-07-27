ФАС подала в суд на «Тинькофф мобайл» из-за рекламы услуг «по всей России» без Крыма

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала виртуального оператора сотовой связи «Тинькофф мобайл» из-за нарушения закона о рекламе.



«Тинькофф мобайл» размещал рекламу услуг связи, которые действуют на территории всей России. При этом на сайте компании уточнялось, что Крым и Севастополь — исключение.

«Согласно информации на сайте компании, безлимитный интернет и отсутствие роуминга действуют на всей территории России, за исключением Республики Крым и Севастополя. Таким образом, абоненты «Тинькофф мобайл», находящиеся на территории Республики Крым и Севастополя, будут находиться в условиях роуминга», — говорится в сообщении службы.

Антимонопольная служба выдала предписание компании об устранении нарушения. Материалы переданы для возбуждения административного дела.

Ранее УФАС Татарстана решило подать иск к «Пятерочке» из-за превышенного присутствия сети в Камско-Устьинском районе республики.