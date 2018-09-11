Председатель Самарского арбитража претендует на место главы не казанской кассации

На будущей неделе Высшая квалифколлегия судей России рассмотрит вопрос о даче рекомендаций претендентам на руководящие должности в кассационных и апелляционных судах общей юрисдикции. На пост председателя Шестого кассационного суда общей юрисдикции с дислокацией в Самаре выдвинулся председатель Арбитражного суда Самарской области Александр Ефанов.

Соперников у Ефанова нет. Ранее он на протяжении 12 лет возглавлял Одиннадцатый апелляционный арбитражный суд, до этого еще девять лет руководил Самарским гарнизонным военным судом.

Напомним, кассационный суд будет рассматривать жалобы на вступившие решения районных и городских судов, а также оценивать законность судебных актов, вынесенных судами субъектов РФ в апелляционной инстанции.

Апелляционные же суды будут рассматривать жалобы на решения первой инстанции облсудов. В частности, приговоры Верховного суда Татарстана будет оценивать Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде. На пост его председателя претендует экс-судья Верховного суда РФ Александр Малышкин, ныне возглавляющий Владимирский областной суд.



Поначалу в рамках судебной реформы Шестой кассационный суд планировали разместить в Казани, однако в ходе рассмотрения соответствующего законопроекта в Госдуме дислокация поменялась. Ожидается, что заработает новый суд в Самаре в будущем году.