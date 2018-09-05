Кассационный суд появится в Самаре в 2019 году

В Самаре в 2019 году разместится шестой кассационной суд общей юрисдикции. Об этом рассказали в региональном правительстве.

Решение о создании надрегиональной судебной инстанции было принято в Госдуме этим летом. Ранее планировалось, что суд появится не в Самаре, а в Казани.

Добавим, шестой кассационный суд будет самым большим по численности органом в системе вновь создаваемых кассационных судов. Туда войдут 113 человек. Также суды создадут в Саратове, Москве, Сочи, Краснодаре, Пятигорске, Челябинске, Кемерово, Владивостоке. Кассационный военный суд будет расположен в Новосибирске.

Напомним, ранее были отправлены в отставку девять судей Верховного суда Татарстана.