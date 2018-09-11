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UC Rusal может зарегистрироваться в российских офшорах уже в начале октября

06:20, 11.09.2018
UC Rusal может зарегистрироваться в российских офшорах уже в начале октября
Фото: ru.wikipedia.org / Flickr upload bot

Компания Олега Дерипаски UC Rusal может перерегистрироваться в российском офшоре уже в начале октября. Срок разрешения на бизнес-операции с компанией истекает 23 октября.

«У нас сейчас закон вступил в силу. Сейчас готовятся все подзаконные акты, будет еще ряд уточнений, в том числе в законодательство, поэтому мы говорим о начале октября», — цитирует министра экономического развития Максима Орешкина «Интерфакс».

Напомним, компания столкнулась с проблемой при попытке регистрации на острове Октябрьский в Калининграде. Выяснилось, что такого географического объекта в области нет.

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