Наибольшую зарплату в России получают жители ЯНАО, Чукотки и Москвы — Росстат

Самую высокую зарплату в России получают жители Ямало-Ненецкого автономного округа, Чукотки и Москвы — в среднем 100617, 98291, 82471 рубль в месяц соответственно.

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные Росстата за I полугодие 2018 года, средняя зарплата по стране составила 42555 рублей. Меньше всего — около 24 тыс. рублей — получают в Алтайском крае, Чечне, Карачаево-Черкесии и в Ивановской области.

Наиболее прибыльной отраслью оказалась сфера воздушного и космического транспорта — там зарабатывают 161,7 тыс. в месяц. Нефтяникам и газовикам в среднем платят по 123 тыс. рублей. Меньше всего оплачивается работа специалистов, которые шьют одежду — они получают 20,8 тыс. рублей в месяц, отмечает газета.

Напомним, Татарстан по уровню зарплаты среди регионов ПФО занял второе место. Средняя зарплата за полгода 2018 года в Татарстане выросла на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 33,9 тыс. рублей.