Юные футболисты России поборятся за призы «Дзюбиады»

Детская футбольная лига объявила о проведении соревнований под названием «Дзюбиада: Честь имею!», сообщает Sport24.ru.

В «Дзюбиаде», которая пройдет в Анапе 14—16 сентября, примут участие представители более 100 команд из 56 российских регионов. Они будут оспаривать несколько призов: «Дзюбато» — за самый красивый гол, «ДзюБашка» — за умение играть головой, «Дзюбинушка» — за самый сильный и точный удар. Еще одна награда достанется победителю конкурса балагуров. Абсолютный чемпион «Дзюбиады» получит титул «Дзюбаха-парень».

Призы для участников учредил нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба.