ХК «Нефтехимик» примет участие в предсезонном турнире в Магнитогорске
ХК «Нефтехимик» примет участие в предсезонном турнире в Магнитогорске. В конце августа команда сыграет три матча в рамках XXXIII мемориала имени Ивана Ромазана, сообщает пресс-служба команда.
Так, 27 августа «Нефтехимик» сыграет против команды «Магнитка». 28 августа состоится встреча «Металлурга» и «Нефтехимика». Завершающую встречу клуб из Нижнекамска проведет против «Салавата Юлаева».
Стоит напомнить, что в конце июня «Нефтехимик» подписал новое соглашение с вратарем Филиппом Долгановым. Контракт рассчитан до 31 мая 2025 года.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.