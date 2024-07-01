Клуб НХЛ «Филадельфия» заключил трехлетний контракт с российским нападающим Матвеем Мичковым

Фото: Динар Фатыхов

Матвей Мичков, российский нападающий, подписал трехлетний контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия», сообщает ТАСС.

В конце июня петербургский хоккейный клуб СКА объявил об уходе игрока в «Филадельфию». Права на игрока в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) останутся за петербургским клубом.

Сегодня также на втором раунде драфта игроков клуб НХЛ «Каролина Харрикейнз» выбрал в свою команду воспитанника нижнекамского «Нефтехимика» Никиту Артамонова. В прошедшем регулярном сезоне 18-летний хоккеист провел 54 матча и набрал 23 очка.

Разиль Самигуллин