Несколько российских теннисистов отклонили предложение МОК об участии в Олимпиаде в Париже
Несколько российских теннисистов отклонили предложение МОК об участии в Олимпиаде в Париже. От соревнований отказались Андрей Рублев, Карен Хачанов, Анна Калинская и Людмила Самсонова, сообщает РИА «Новости».
Приглашение МОК приняли Даниил Медведев, Павел Котов, Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова, Мирра Андреева и Диана Шнайдер.
Сегодня теннисистка Арина Соболенко приняла решение отказаться от участия в Уимблдоне. Такое решение спортсменка приняла вследствие травмы плеча.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.