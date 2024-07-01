Новости спорта

21:27 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Несколько российских теннисистов отклонили предложение МОК об участии в Олимпиаде в Париже

19:13, 01.07.2024
Несколько российских теннисистов отклонили предложение МОК об участии в Олимпиаде в Париже
Фото: Ринат Назметдинов

Несколько российских теннисистов отклонили предложение МОК об участии в Олимпиаде в Париже. От соревнований отказались Андрей Рублев, Карен Хачанов, Анна Калинская и Людмила Самсонова, сообщает РИА «Новости».

Приглашение МОК приняли Даниил Медведев, Павел Котов, Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова, Мирра Андреева и Диана Шнайдер.

Сегодня теннисистка Арина Соболенко приняла решение отказаться от участия в Уимблдоне. Такое решение спортсменка приняла вследствие травмы плеча.

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Спорт

Новости партнеров

Читайте также