Теннисистка Арина Соболенко приняла решение отказаться от участия в Уимблдоне
Теннисистка Арина Соболенко приняла решение отказаться от участия в Уимблдоне. Такое решение спортсменка приняла вследствие травмы плеча, сообщает РИА «Новости».
Арина Соболенко является третьей ракеткой мира и в первом круге должна была сыграть против американки Эмины Бектас. Из-за случившейся травмы спортсменку заменит россиянка Эрика Андреева. Встреча пройдет 1 июля.
В середине июня стало известно, что уроженка Татарстана теннисистка Вероника Кудерметова выступит на Олимпиаде в Париже. Среди россиян в мужской части турнира выступят Даниил Медведев, Аслан Карацев, Роман Сафиуллин и Павел Котов. В женской сетке, помимо Вероники Кудерметовой, сыграют Екатерина Александрова, Мирра Андреева и Диана Шнайдер.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.