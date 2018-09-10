Фанатов «Амкара» жестоко избили на трассе под Челябинском

Болельщиков пермского клуба «Амкар» жестоко избили фанаты из Екатеринбурга и Челябинска.

Инцидент произошел 8 сентября после матча молодежного «Амкара» и местного «Шахтера» в первенстве физкультурных коллективов в Коркино Челябинской области.

После возвращения с игры автобус с пермскими болельщиками на трассе остановили уральские фанаты. Неизвестные в масках начали силой вытаскивать пермяков из транспорта, а затем принялись их избивать. Под удар попал даже водитель автобуса. Все издевательства фанаты записывали на камеру, пишет интернет-издание «Вкурсе».

В результате у пермяков пострадали несколько человек, в том числе инвалид и девушка. Активисты пермского футбольного клуба не стали писать заявление в полицию.

Напомним, в июне стало известно, что футбольный клуб «Амкар» прекращает свое существование. О ликвидации клуба руководство команды объявило в июле.