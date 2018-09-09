В Москве сегодня выберут мэра города

Сегодня в Москве проходят выборы мэра города. Также участки открылись и для выборов губернатора Подмосковья. В столице организовано 3,8 тыс. площадок для голосования, в области — 4,2 тыс.

Среди кандидатов действующий мэр Москвы Сергей Собянин, Вадим Кумин от КПРФ, Михаил Дегтярев от ЛДПР, Илья Свиридов от «Справедливой России» и представитель «Союза горожан» Михаил Балакин, передают «Известия».

Также сегодня проходят выборы в Татарстане, Ульяновске, Башкирии, Нижнем Новгороде, Удмуртии, Саратове, Кировской области, Мордовии, Оренбурге, Пензе, Перми и Чувашии.