В Москве сегодня выберут мэра города
Сегодня в Москве проходят выборы мэра города. Также участки открылись и для выборов губернатора Подмосковья. В столице организовано 3,8 тыс. площадок для голосования, в области — 4,2 тыс.
Среди кандидатов действующий мэр Москвы Сергей Собянин, Вадим Кумин от КПРФ, Михаил Дегтярев от ЛДПР, Илья Свиридов от «Справедливой России» и представитель «Союза горожан» Михаил Балакин, передают «Известия».
Также сегодня проходят выборы в Татарстане, Ульяновске, Башкирии, Нижнем Новгороде, Удмуртии, Саратове, Кировской области, Мордовии, Оренбурге, Пензе, Перми и Чувашии.ОбществоВласть
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