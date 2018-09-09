В трех городах и 12 районах Удмуртии проходят выборы
В Удмуртии началось голосование на дополнительных выборах. Сегодня в республике выбирают депутатов госсовета в двух одномандатных округах, а также депутатов городской думы Ижевска в пяти одномандатных округах.
Дополнительные выборы проходят и в представительные органы власти в городах Воткинске и Можге, а также 12 районах республики.
Всего по данным ЦИК УР открылись 208 избирательных участков. В работают 84 участка, где планируется применение 79 комплексов обработки избирательных бюллетеней. Голосование продлится до 20.00 по местному времени.Общество Удмуртия
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