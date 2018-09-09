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В Татарстане открылись избирательные участки — проходят довыборы депутатов

07:08, 09.09.2018
В Татарстане открылись избирательные участки — проходят довыборы депутатов
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Татарстане открылись избирательные участки. Здесь проходят довыборы депутатов в органы местного самоуправления.

В Казани выберут депутатов Казанской городской Думы третьего созыва по Северному №1, Арбузовскому №21 одномандатным избирательным округам. В Набережных Челнах пройдут дополнительные выборы депутатов городского совета третьего созыва по Московскому №16, Домостроителей №21 округам.

Выборы также пройдут в Аксубаевском, Алексеевском, Апастовском, Арском, Бавлинском, Бугульминском, Буинском, Заинском, Зеленодольском, Лениногорском, Мензелинском и других районах РТ.

Напомним, выборы в Поволжье также проходят в Башкирии, Нижнем Новгороде, Удмуртии, Ульяновске, Саратове, Кировской области, Мордовии, Оренбурге, Пензе, Перми и Чувашии.

ОбществоВласть Татарстан
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