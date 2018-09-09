В Башкирии стартовали выборы в депутаты регионального Госсобрания — Курултая республики

В Башкирии проходят сегодня выборы в депутаты Госсобрания – Курултая республики шестого созыва. В РБ открыли 3,4 тыс. избирательных участка. Отметим, что на 110 мест в республиканском парламенте претендуют 736 кандидатов по партийным спискам и 290 — по одномандатным округам, из них только шестеро — самовыдвиженцы.

В Татарстане также пройдут довыборы депутатов муниципалитетов. В Казани выберут депутатов Казанской городской Думы третьего созыва по Северному №1, Арбузовскому №21 одномандатным избирательным округам.

Кроме того, выборы сегодня пройдут в Нижнем Новгороде, где будут выбирать губернатора, депутатов в Госдуму, в Законодательное собрание и в муниципалитеты.

В Самаре сегодня пройдут выбора губернатора, довыборы в Госдуму и в муниципалитеты. В Приволжском Федеральном округе участки открываются еще в Удмуртии, Ульяновске, Саратове, Кировской области, Мордовии, Оренбурге, Пензе, Перми и Чувашии.