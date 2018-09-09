Toyota остановит выпуск автомобилей из-за землетрясения в Японии

Японский автоконцерн Toyota Motor c 10 сентября приостановит работу заводов на территории страны из-за возможных перебоев в поставках комплектующих.

Речь идет о 16 из 18 заводов, передает ТАСС. Такое решение связано с последствиями мощного землетрясения магнитудой 6,7 в ночь на 6 сентября на острове Хоккайдо.

Из-за стихийного бедствия на заводе Toyota в портовом городе Томакомаи, где производят коробки передач, отключилось электроснабжение. Автоконцерн изучит влияние сбоя на производство и примет решение о возобновлении работы после 11 сентября.

Напомним, что серия подземных толчков в Японии началась 5 сентября. Ранее сообщалось, что число пострадавших из-за землетрясения и его последствий на японском острове Хоккайдо возросло до 390.

