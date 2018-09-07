Число пострадавших из-за землетрясения в Японии увеличилось до 390

Число пострадавших из-за землетрясения и его последствий на японском острове Хоккайдо возросло до 390.

По информации Kyodo, 18 человек погибли, еще 19 человек до сих пор числятся пропавшими без вести.

В настоящее время в стране продолжаются поисковые работы.

Ранее сообщалось о двух погибших и 125 пострадавших. Землетрясение привело к отключению внешнего питания на АЭС «Томари».

Напомни, что серия подземных толчков в Японии началась 5 сентября к юго-востоку от города Титосе. Магнитуда землетрясения составила 6,7. Спустя несколько часов произошло новое землетрясение магнитудой 5,4.