Число пострадавших из-за землетрясения в Японии увеличилось до 390
Число пострадавших из-за землетрясения и его последствий на японском острове Хоккайдо возросло до 390.
По информации Kyodo, 18 человек погибли, еще 19 человек до сих пор числятся пропавшими без вести.
В настоящее время в стране продолжаются поисковые работы.
Ранее сообщалось о двух погибших и 125 пострадавших. Землетрясение привело к отключению внешнего питания на АЭС «Томари».
Напомни, что серия подземных толчков в Японии началась 5 сентября к юго-востоку от города Титосе. Магнитуда землетрясения составила 6,7. Спустя несколько часов произошло новое землетрясение магнитудой 5,4.Происшествия
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым