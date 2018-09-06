Новости происшествий

03:38 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Японии при землетрясении пострадали по меньшей мере 10 человек

03:33, 06.09.2018
В Японии при землетрясении пострадали по меньшей мере 10 человек
Фото: pixabay.com

В Японии как минимум десять человек получили травмы в результате землетрясения на острове Хоккайдо.

По информации NHK, в регионе произошло обрушение нескольких домов. Кроме того, зафиксирован сход оползней в различных районах острова.

Землетрясение произошло в 26 км к юго-востоку от города Титосе. Очаг подземных толчков находился на глубине 39 км. Магнитуда землетрясения составила 6,7.

По информации Геологической службы США, в первом часу ночи по московскому времени в Японии произошло новое землетрясение магнитудой 5,4. Очаг подземных толчков залегал на глубине 36 км.

Напомним, что в июле в результате землетрясения в японских префектурах Осака и Хиого пострадали свыше 350 человек.

Происшествия
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты