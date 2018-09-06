В Японии при землетрясении пострадали по меньшей мере 10 человек

В Японии как минимум десять человек получили травмы в результате землетрясения на острове Хоккайдо.

По информации NHK, в регионе произошло обрушение нескольких домов. Кроме того, зафиксирован сход оползней в различных районах острова.

Землетрясение произошло в 26 км к юго-востоку от города Титосе. Очаг подземных толчков находился на глубине 39 км. Магнитуда землетрясения составила 6,7.



По информации Геологической службы США, в первом часу ночи по московскому времени в Японии произошло новое землетрясение магнитудой 5,4. Очаг подземных толчков залегал на глубине 36 км.

Напомним, что в июле в результате землетрясения в японских префектурах Осака и Хиого пострадали свыше 350 человек.