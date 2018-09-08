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Ким Чен Ын настроен на объединение двух Корей — Матвиенко

17:25, 08.09.2018
Ким Чен Ын настроен на объединение двух Корей — Матвиенко
Фото: flickr.com

Спикер Совета федерации РФ Валентина Матвиенко после встречи с главой КНДР Ким Чен Ыном заявила, что он настроен на объединение Северной и Южной Корей.

«Северокорейский лидер настроен на движение в эту сторону — к объединению двух Корей. Опять-таки это улица с двухсторонним движением. При понимании, что некоторые региональные игроки и внерегиональные не заинтересованы в объединении двух Корей, потому что кое-кому хочется через это манипулировать, удерживать позиции в регионе», — цитирует РИА «Новости» Матвиенко.

Напомним, встреча лидера КНДР и председателя совета прошла сегодня в Пхеньяне. Матвиенко передала послание от президента РФ Владимира Путина. Кроме того, Ким Чен Ын подтвердил намерение приехать в Россию.

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