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Матвиенко встретилась с Ким Чен Ыном в Пхеньяне

09:43, 08.09.2018
Матвиенко встретилась с Ким Чен Ыном в Пхеньяне
Фото: commons.wikimedia.org / Aleshru

Председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко проводит встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в Пхеньяне.

Матвиенко должна передать главе КНДР послание от президента РФ Владимира Путина. О чем именно они говорят пока неизвестно. О встрече сообщил глава комитета палаты по международным делам Константин Косачев «Известиям».

Напомним, накануне стало известно о планах председателя Совфеда в КНДР. Она будет представлять Россию на торжественных мероприятиях в честь 70-й годовщины образования КНДР, посетит скульптурный комплекс на холме Мансудэ, Монумент освобождения и Свято-Троицкий православный храм.

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