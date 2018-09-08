Матвиенко встретилась с Ким Чен Ыном в Пхеньяне

Председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко проводит встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в Пхеньяне.

Матвиенко должна передать главе КНДР послание от президента РФ Владимира Путина. О чем именно они говорят пока неизвестно. О встрече сообщил глава комитета палаты по международным делам Константин Косачев «Известиям».

Напомним, накануне стало известно о планах председателя Совфеда в КНДР. Она будет представлять Россию на торжественных мероприятиях в честь 70-й годовщины образования КНДР, посетит скульптурный комплекс на холме Мансудэ, Монумент освобождения и Свято-Троицкий православный храм.