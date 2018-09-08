Ким Чен Ын подтвердил готовность приехать в Россию

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын подтвердил, что готов приехать с визитом в Россию. Согласование даты и времени встречи будут происходить по дипломатическим каналам.

При этом, он не сможет принять участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке «в силу его занятости и плотного графика в сентябре и намеченными межкорейскими переговорам», передает слова председателя Совфеда РФ Валентины Матвиенко «РИА Новости».



Напомним, встреча лидера КНДР и председателя совета прошла сегодня в Пхеньяне. Матвиенко должна передать послание от президента РФ Владимира Путина.