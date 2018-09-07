Валентина Матвиенко посетит КНДР с официальным визитом

Делегация Совета Федерации России во главе со спикером Валентиной Матвиенко 7 сентября отправится в Пхеньян с официальным визитом.

Во время пребывания в КНДР Матвиенко планирует встретиться с председателем Верховного Народного Собрания КНДР Цой Тхе Боком и председателем президиума ВНС КНДР Ким Ен Намом.

Также спикер по поручению президента Владимира Путина будет представлять Россию на торжественных мероприятиях в честь 70-й годовщины образования КНДР, передает пресс-служба Совета Федерации.



Кроме того, Матвиенко планирует посетить скульптурный комплекс на холме Мансудэ, Монумент освобождения — памятник советским солдатам, погибшим при освобождении Кореи в годы Второй мировой войны, Свято-Троицкий православный храм.

Ранее СМИ сообщали, что Валентина Матвиенко может уйти в отставку после выборов 9 сентября.