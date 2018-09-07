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Валентина Матвиенко посетит КНДР с официальным визитом

02:33, 07.09.2018
Валентина Матвиенко посетит КНДР с официальным визитом
Фото: kremlin.ru

Делегация Совета Федерации России во главе со спикером Валентиной Матвиенко 7 сентября отправится в Пхеньян с официальным визитом.

Во время пребывания в КНДР Матвиенко планирует встретиться с председателем Верховного Народного Собрания КНДР Цой Тхе Боком и председателем президиума ВНС КНДР Ким Ен Намом.

Также спикер по поручению президента Владимира Путина будет представлять Россию на торжественных мероприятиях в честь 70-й годовщины образования КНДР, передает пресс-служба Совета Федерации.

Кроме того, Матвиенко планирует посетить скульптурный комплекс на холме Мансудэ, Монумент освобождения — памятник советским солдатам, погибшим при освобождении Кореи в годы Второй мировой войны, Свято-Троицкий православный храм.

Ранее СМИ сообщали, что Валентина Матвиенко может уйти в отставку после выборов 9 сентября.

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