Главный конструктор РКК «Энергия» перейдет в S7 Space — СМИ
Главный конструктор средств выведения ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Игорь Радугин переходит 10 сентября на работу в другую российскую компанию S7 Space.
Предполагается, что Радугин станет там заместителем гендиректора Сергея Сопова и будет заниматься разработкой многоразовой ракеты-носителя, которую S7 планирует создать под проект «Морской старт», сообщает ТАСС.
Напомним, из «Энергии» этим летом ушли несколько топ-менеджеров. Кто-то по собственному желанию — гендиректор корпорации Владимир Солнцев, кто-то из-за уголовного дела — замглавы корпорации Алексей Белобородов. Причина ухода третьего — замгендиректора РКК «Энергия» Михаила Игнаткина — не сообщается.ПромышленностьМашиностроение
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