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Главный конструктор РКК «Энергия» перейдет в S7 Space — СМИ

07:49, 08.09.2018 1
Главный конструктор РКК «Энергия» перейдет в S7 Space — СМИ
Фото: ru.wikipedia.org / i - mi

Главный конструктор средств выведения ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Игорь Радугин переходит 10 сентября на работу в другую российскую компанию S7 Space.

Предполагается, что Радугин станет там заместителем гендиректора Сергея Сопова и будет заниматься разработкой многоразовой ракеты-носителя, которую S7 планирует создать под проект «Морской старт», сообщает ТАСС.

Напомним, из «Энергии» этим летом ушли несколько топ-менеджеров. Кто-то по собственному желанию — гендиректор корпорации Владимир Солнцев, кто-то из-за уголовного дела — замглавы корпорации Алексей Белобородов. Причина ухода третьего — замгендиректора РКК «Энергия» Михаила Игнаткина — не сообщается.

ПромышленностьМашиностроение
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08:07
    А как же закон,по которому называться можно только по-русски?
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