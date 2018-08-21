Уволен замгендиректора РКК «Энергия» Михаил Игнаткин
Заместитель гендиректора РКК «Энергия» Михаил Игнаткин уволен с занимаемой дожности.
Полномочия Игнаткина истекли 20 августа, говорится в сообщении корпорации на официальном портале раскрытия корпоративной информации.
Причина его увольнения не указана.
Ранее был снят с должности другой замглавы корпорации — Алексей Белобородов, который стал фигурантом уголовного дела. Он обвиняется в попытке хищения 31 млн рублей. Суд арестовал Белобородова до 16 октября.
До этого 4 августа со своего поста по собственному желанию ушел гендиректор корпорации Владимир Солнцев. Временно исполняющим обязанности генерального директора стал Сергей Романов.
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