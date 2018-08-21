Уволен замгендиректора РКК «Энергия» Михаил Игнаткин

Заместитель гендиректора РКК «Энергия» Михаил Игнаткин уволен с занимаемой дожности.

Полномочия Игнаткина истекли 20 августа, говорится в сообщении корпорации на официальном портале раскрытия корпоративной информации.

Причина его увольнения не указана.

Ранее был снят с должности другой замглавы корпорации — Алексей Белобородов, который стал фигурантом уголовного дела. Он обвиняется в попытке хищения 31 млн рублей. Суд арестовал Белобородова до 16 октября.

До этого 4 августа со своего поста по собственному желанию ушел гендиректор корпорации Владимир Солнцев. Временно исполняющим обязанности генерального директора стал Сергей Романов.

