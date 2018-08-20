Суд арестовал бывшего замгендиректора РКК «Энергия» по делу о мошенничестве

Бабушкинский суд Москвы до 17 октября арестовал бывшего замгендиректора ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Алексея Белобородова. Его обвиняют в попытке хищения 31 млн рублей.

«Ходатайство следователя подлежит частичному удовлетворению, установить срок ареста для Белобородова до 16 октября», — приводит слова судьи ТАСС.



Один из трех фигурантов дела, главный специалист корпорации Олег Пыльнев, признал свою вину в полном объеме. Следствие ходатайствует о его домашнем аресте.

Накануне стало известно, что Следком заподозрил сотрудников РКК «Энергия» в получении взяток. Затем в ходе обыска у заместителя гендиректора РКК «Энергия» Алексея Белобородова изъяли меченые купюры на 500 тысяч рублей.

