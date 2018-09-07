Голикова сообщила о введении квоты для мигрантов в строительстве

В России введут квоту на привлечение иностранной рабочей силы в сфере строительства. предлагается сократить в 2019 году до 80%

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в 2019 году доля мигрантов в строительстве не должна будет превышать 80%.

«Кроме того, предполагается сокращение привлекаемой иностранной рабочей силы в сферу строительства — основную сферу применения труда мигрантов. Так, предлагается установить долю иностранных работников в строительстве в размере 80%», — цитирует ее ТАСС.

Отметим, что предложение о введение квоты поступило от Минстроя.