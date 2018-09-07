Скрипаль работал на испанскую разведку — СМИ

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, отравленный в Солсбери в Великобритании, последние годы сотрудничал с испанской разведкой.

После ухода в отставку Скрипаль читал лекции для шпионов в Чехии и Эстонии и проявлял активность в Испании, пишет «Медуза».

Бывшие официальные лица Испании подчеркивают, что Скрипаль помогал бороться с российской организованной преступностью, которая, как предполагается, была связана с властями РФ. Скрипаль также провел несколько встреч с сотрудниками Национального разведывательного центра (CNI) Испании. При этом содержание встреч не разглашается.

Ранее в Великобритании назвали имена подозреваемых по делу об отравлении Скрипалей. Британские СМИ опубликовали видео с подозреваемыми в отравлении.