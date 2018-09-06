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Происшествия

СМИ опубликовали видео с подозреваемыми в отравлении Скрипалей

17:51, 06.09.2018
СМИ опубликовали видео с подозреваемыми в отравлении Скрипалей
Фото: pxhere.com

В Сети появилось видео с подозреваемыми в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии — гражданами России Александром Петровым и Русланом Бошировым.

Видео было снято 4 марта, утверждает британское издание DailyMail. На видео мужчины рассматривают витрину магазина с антикварными монетами и марками и что-то обсуждают между собой.

Напомним, накануне в Великобритании назвали имена подозреваемых по делу об отравлении Скрипалей. Позднее британская полиция опубликовала снимки с видеокамер, зафиксировавших передвижения двух россиян.

Происшествия
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