Экс-глава Роскосмоса может стать полпредом в ПФО — СМИ

Замминистра науки и высшего образования Игорь Комаров является наиболее вероятным претендентом на должность полпреда в ПФО.

Как сообщает РБК со ссылкой на источники, кандидатура экс-главы Роскосмоса возникла довольно неожиданно, еще совсем недавно на пост полпреда он не рассматривался. Назначение Комарова может состояться уже на этой неделе.

Ранее состоялось назначение экс-полпреда в ПФО Михаила Бабича полномочным послом России в Белоруссии. И. о. полпреда президента РФ в ПФО стал Игорь Паньшин. Среди кандидатур на пост называют сенатора от Удмуртии Любовь Глебову, экс-министра сельского хозяйства Александра Ткачева, замглавы аппарата правительства Евгения Забарчука и даже спикера Госдумы Вячеслава Володина.

