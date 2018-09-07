Гидрометцентр РТ объявил штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности лесов

Гидрометцентр РТ объявил штормовое предупреждение об опасном метеорологическом явлении на территории республики.

В Татарстане с 7 по 13 сентября местами сохранится высокая пожарная опасность лесов (4-й класс). При этом в отдельных западных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность лесов (5-й класс), сообщили в Управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Напомним, что накануне, 6 сентября, 4-й класс пожарной опасности лесов прогнозировался на территории 12 муниципальных районов и Казани. Днем ранее высокая пожарная опасность лесов сохранялась в 11 районах республики и Казани.