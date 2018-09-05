В 11 районах РТ и Казани сохранится высокая пожарная опасность лесов

В Республике Татарстан 5 сентября прогнозируется четвертый класс пожарной опасности лесов на территории 11 муниципальных районов и одном городском округе. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ со ссылкой на данные Гидрометцентра республики.

Высокая пожарная опасность сохранится в Верхнеуслонском, Дрожжановском, Буинском, Кайбицком, Апастовском, Зеленодольском, Высокогорском, Лаишевском, Пестречинском, Тюлячинском, Рыбно-Слободском районах и в Казанском городском округе.



Напомним, что накануне в этих районах и Казани также прогнозировался четвертый класс пожарной опасности лесов.

Кроме того, четвертый класс пожарной опасности лесов прогнозировался местами по республике с 23 по 31 августа.

