Новости общества

00:38 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

МЧС предупредило о высокой пожарной опасности лесов в 12 районах РТ и Казани

00:31, 06.09.2018
МЧС предупредило о высокой пожарной опасности лесов в 12 районах РТ и Казани
Фото: pixabay.com

В Республике Татарстан 6 сентября прогнозируется четвертый класс пожарной опасности лесов на территории 11 муниципальных районов и одном городском округе. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ со ссылкой на данные Гидрометцентра республики.

Высокая пожарная опасность ожидается в Верхнеуслонском, Дрожжановском, Буинском, Кайбицком, Апастовском, Зеленодольском, Высокогорском, Лаишевском, Пестречинском, Тюлячинском, Рыбно-Слободском, Нурлатском районах и Казанском городском округе.

Ранее сообщалось, что 5 сентября высокая пожарная опасность лесов сохранится в 11 районах РТ и Казани. Днем ранее в этих районах и Казани также прогнозировался четвертый класс пожарной опасности лесов.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты