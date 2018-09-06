МЧС предупредило о высокой пожарной опасности лесов в 12 районах РТ и Казани

В Республике Татарстан 6 сентября прогнозируется четвертый класс пожарной опасности лесов на территории 11 муниципальных районов и одном городском округе. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ со ссылкой на данные Гидрометцентра республики.

Высокая пожарная опасность ожидается в Верхнеуслонском, Дрожжановском, Буинском, Кайбицком, Апастовском, Зеленодольском, Высокогорском, Лаишевском, Пестречинском, Тюлячинском, Рыбно-Слободском, Нурлатском районах и Казанском городском округе.



Ранее сообщалось, что 5 сентября высокая пожарная опасность лесов сохранится в 11 районах РТ и Казани. Днем ранее в этих районах и Казани также прогнозировался четвертый класс пожарной опасности лесов.