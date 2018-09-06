Энгель Фаттахов пообещал проверить все школы Актанышского района из-за отравления детей

Руководитель Актанышского района Энгель Фаттахов заявил, что в отношении виновных в отравлении школьников будут приняты «самые жесткие меры».

«Прокуратура совместно с выехавшими на место специалистами Роспотребнадзора проводит проверку. По результатам которой будут приняты самые жесткие меры в отношении тех, кто допустил такую халатность в вопросах безопасности детей», — цитирует Фаттахова пресс-служба района.

Отмечается, что проверка коснется всех без исключения образовательных учреждений.

В настоящее время дети получают всю необходимую медицинскую помощь. Как отметил Фаттахов, предварительный диагноз — острый гастроэнтерит. Предполагается, что к концу дня большая часть детей будет выписана.



Напомним, в Актанышскую центральную районную больницу обратились родители, обеспокоенные состоянием здоровья их детей.

В районную больницу поступили 20 детей. Изначально сообщалось о 16 пострадавших. Отмечается, что ученики могли отравиться или заразиться кишечным гриппом. Следком и Роспотребнадзор уже проводят проверку.