В Кремле отвергли обвинения Великобритании по делу Скрипалей

В Кремле отвергли все обвинения Великобритании в причастности России к отравлению Скрипалей в Солсбери.

«Россия не имела и не имеет ничего общего с событиями в Солсбери, Россия никоим образом не причастна… Для нас являются недопустимыми какие-либо обвинения в адрес российского руководства», — цитирует RT пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Песков напомнил, что 5 сентября британский премьер Тереза Мэй заявила о «возможной причастности высшего российского руководства» к делу об отравлении в Солсбери.

Накануне прокуратура Великобритании предъявила обвинения по делу об отравлении Скрипалей гражданам России Александру Петрову и Руслану Боширову. Позднее британская полиция опубликовала снимки с видеокамер, зафиксировавших передвижения двух россиян.