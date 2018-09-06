Следком проводит проверку из-за отравления школьников в Актанышском районе

Следственное управление Следственного комитета по Татарстану проводит доследственную проверку по факту отравления школьников в Актанышском районе Татарстана. Об этом сообщает корреспондент «Реального времени».

Отмечается, что госпитализировали 16 учеников 1—4 классов МБОУ «Актанышской средней общеобразовательной школы №2 с углубленным изучением отдельных предметов».

По предварительным данным, накануне вечером школьники почувствовали сильные боли в животе, после чего утром 6 сентября обратились в медицинское учреждение.

В ближайшее время будет назначена судебная экспертиза пищевых продуктов и напитков. Также проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что в Актанышском районе Татарстана в районную больницу поступили 16 детей. Отмечается, что ученики могли отравиться или заразиться кишечным гриппом.