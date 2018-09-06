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В Татарстане госпитализировали 16 школьников

12:40, 06.09.2018 1

В Актанышском районе Татарстана в районную больницу поступили 16 детей. Врачи оказывают детям всю необходимую помощь.

Ученики могли отравиться или заразиться кишечным гриппом, передает «Татар-информ» со ссылкой на источник.

«Все медицинские анализы были взяты и отправлены в лабораторию. Результаты анализов будут готовы в ближайшее время, — заявили в Минздраве РТ.

Ранее в Татарстане вынесли приговоры бывшим директору и повару Казанбашской школы по делу о массовом отравлении. Детали следствия и суда с 46 потерпевшими, включая трехлетнего ребенка, — в материале «Реального времени».

Происшествия Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:48
    Ох уж этот Актанышский район.
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